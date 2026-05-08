Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 may (15.30 GMT)

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Madrid, 8 may (EFE).-

Pekín.- A partir de este viernes 8 de mayo, y hasta el próximo 10 de mayo, se lleva a cabo la 28ª Exposición Internacional de Alta Tecnología de Pekín (CHITEC) en la capital china.

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Roma.- El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, recibe en Roma al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

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Bangkok.-Asia-Pacífico es el mayor mercado editorial del mundo y también el de más rápido crecimiento, un avance que se explica gracias al aumento de las tasas de alfabetización, la digitalización y la expansión del inglés como segunda lengua, y que ha provocado un crecimiento sin precedentes de la base de lectores y del consumo de libros.

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Calcuta.- El Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del primer ministro de la India, Narendra Modi, inició este viernes los preparativos para gobernar Bengala Occidental, tras la disolución de la asamblea regional decretada ayer para frenar la crisis institucional por el rechazo de la líder saliente, Mamata Banerjee, a reconocer su derrota electoral y dimitir.

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Londres.- Las elecciones municipales celebradas ayer en Inglaterra -junto a las regionales en Escocia y Gales- han supuesto un duro revés al laborismo en el Gobierno en Londres, pero el primer ministro, Keir Starmer, ya ha descartado dimitir porque eso «llevaría al país al caos».

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Madrid.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha avisado este viernes de que, a diferencia de la inflación, la economía europea no refleja aún el impacto de la guerra en Irán ni el bloqueo el estrecho de Ormuz, sin embargo los indicadores adelantados muestran ya un deterioro.

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Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido de LaLiga EA Sports contra el Celta, con las bajas en la última sesión y en el encuentro de este sábado de Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Nico González, por diversas lesiones.

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Madrid.- La voz del cantante y productor argentino, Alejo Stivel reaparece en su nuevo tema ‘Déjame en paz’ junto con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, recuperando la intimidad y la reflexión al ritmo del rock ligero.

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Kiev.- Cientos de ciudadanos depositan flores y rinden tributo a los defensores ucranianos caídos en la guerra en el memorial Alley of Heroes’ Memory de Kiev, durante la conmemoración del Día del Recuerdo y la Victoria sobre el Nazismo que Ucrania celebra este viernes en plena invasión rusa.

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Madrid.- El Museo del Prado ha presentado hoy «La Visitación» de Jacopo Carucci, Pontormo (1494–1557), dentro del programa «La obra invitada», patrocinado por la Fundación Amigos del Museo del Prado.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro centrado en la cooperación bilateral y la situación internacional, marcada por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

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Punta Marina (Italia).- Una curiosa «invasión» campa por el pueblo italiano de Punta Marina: decenas de pavos reales han anidado en sus calles para disgusto de muchos de sus vecinos por el ruido y la suciedad que causan, pero también para goce de los curiosos que ya peregrinan al lugar para ver -y viralizar- a estas aves multicolor.

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Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó que su equipo dio “absolutamente el máximo y más todavía” para llegar a lugares “dificilísimos” esta temporada, insistió en que esto “va de buenos jugadores”, porque, sin ellos, es “imposible” y dijo que pasaron “dos días de enojo” y, “ahora, a seguir peleando”.

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Johannesburgo.- El Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró nula este viernes la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 un informe que acusaba al presidente del país, Cyril Ramaphosa, de la posible violación de leyes anticorrupción, y ordenó una revisión que podría activar un proceso para su destitución.

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Las Palmas de Gran Canaria (España)- El crucero neerlándes MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se encuentra a mitad de la travesía entre Cabo Verde y la isla atlántica española de Tenerife, adonde podría llegar entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

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Glasgow (R. Unido), 8 may (EFE).- El recuento de votos de las elecciones al Parlamento escocés comenzó este viernes por la mañana, a las 09:00 hora local (08:00 GMT), en distintos centros habilitados en Escocia, tras una jornada electoral del jueves marcada por la expectativa de una nueva victoria del Partido Nacional Escocés (SNP).

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Sant Joan Despí (España).- El Barça ha completado este viernes la penúltima sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del clásico, en la que han participado todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de los futbolistas del filial Eder Aller, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés.

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Seúl.- Un parque de la capital surcoreana se convirtió este viernes en una pasarela como parte del «Seoul Fashion Road 2026 @ Seoul Forest», evento organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y que forma parte de la jornada de actividades del «Seoul International Garden Show».

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Roma.- El estadounidense, Marco Rubio, y ha defendido que «también Estados Unidos necesita a Europa», tras las críticas del presidente Donald Trump a sus socios europeos.

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Madrid.- Los catorce pasajeros del crucero MV Hondius con el brote de hantavirus seguirán «un circuito cerrado» con personal «exclusivo» del Hospital Gómez Ulla al llegar al centro hospitalario, que se compromete a reformar la plantilla entre 60 y 90 trabajadores.

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Santa Cruz de Tenerife(España).- La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen este fin de semana del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus.

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Sevilla.- La ciudad de Sevilla se blinda desde este viernes con motivo del evento de Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción, según ha detallado esta madrugada la plataforma en un comunicado.

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Granadilla de Abona (España).- El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular (Pein) en situación de prealerta por riesgo sanitario a partir de las 18:00 horas de mañana sábado ante la llegada del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote limitado de hantavirus.

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Berlín.- Decenas de berlineses se acercan este viernes al Monumento a la Guerra Soviética en el parque de Treptow, en Berlín, para dejar flores en conmemoración al 81 aniversario del Día de la Victoria en Europa, fecha que marca la rendición incondicional de las fuerzas militares de Alemania ante los Aliados el 8 de mayo de 1945.

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Madrid.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que hay una persona «con síntomas compatibles» de hantavirus que estuvo en contacto con la mujer que falleció en Johanesburgo (Sudáfrica), que ha sido trasladada a un hospital en Alicante como un caso sospechoso y ali permanecerá en aislamiento.

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Oleksandrivka (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este viernes las unidades ucranianas que combaten en el frente de Oleksandrivka (sureste), desde donde ha denunciado que las fuerzas rusas continúan sus ataques contra posiciones enemigas pese a la declaración de un alto el fuego.

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Cebú (Filipinas).- Los líderes políticos de los once países que conforman el bloque del Sudeste Asiático estudian crear una reserva de petroleo regional que les permita afrontar crisis energéticas, dijo este viernes el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos jr.

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Londres.- El avance de Reform UK en las elecciones municipales parciales celebradas este jueves en Inglaterra ha desplazado a laboristas y conservadores en varios de sus bastiones históricos, consolidando la irrupción del partido de derecha populista como principal fuerza de protesta en la política local británica.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a miles de seguidores al compartir un video del recorrido que realizó junto a los integrantes de BTS por las instalaciones de Palacio Nacional.

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Madrid.- Los catorce pasajeros españoles del buque afectado por un brote de hantavirus siguen sin síntomas de infección y han querido transmitir a la población su inquietud por las reticencias que está suscitando su llegada cuando ellos no suponen ningún «riesgo para su salud».

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Madrid.- El Real Madrid continúa preparándose para el Clásico de la 35ª jornada de Liga, en el que se medirá al FC Barcelona en el Camp Nou el próximo domingo.

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Washington.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

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Setif (Argelia).- Argelia conmemora este viernes a las víctimas de la represión ejercida por las fuerzas coloniales francesas contra las manifestaciones independentistas de Sétif, Guelma y Kherrata en 1945, unos hechos que causaron miles de muertos y marcaron el inicio del movimiento hacia la independencia del país.

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San Sebastián (España).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, señaló este viernes que su equipo se está «reconstruyendo» para «volver a ser competitivo», después de encadenar tres partidos sin vencer tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el pasado 18 de abril.

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Barcelona.- El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha señalado este viernes que, en su opinión, Xabi Alonso era el «entrenador ideal» para liderar al conjunto blanco, siempre que se le hubiese dado «una continuidad y confianza».

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Lima.- Las elecciones presidenciales de Perú han pasado a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien ha asumido la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra a partir de las irregularidades registradas en el proceso.

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Miami (EE.UU.).- Miami Beach se suma este viernes a las celebraciones mundiales del son cubano, considerado por los organizadores de un concierto en el sur de Florida como «el abuelo de la salsa» y un legado que inspiró otros géneros fuera de la isla, incluyendo África.

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Bogotá.- Los artistas colombianos Ryan Castro y J Balvin lanzaron oficialmente OMERTA, un proyecto colaborativo de 10 canciones que representa una de las alianzas más relevantes recientes dentro de la música urbana latina.

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Miami (EE.UU.).- La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, lanzó este viernes su último álbum, denominado ‘Aunque Me Duela’, que destaca por un «sentimiento ranchero» y ofrece refugio a su público en pleno clima social «alarmante» en Estados Unidos.

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Berlín.- Cientos de personas participan en Berlín en una protesta frente a la Puerta de Brandeburgo contra la reforma de la ley de servicio militar, en una movilización estudiantil convocada por la coalición “School Strike Against Conscription”, que coincide con el 81 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación del nazismo.

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La Paz.- Los inversores españoles esperan cambios en la Constitución, la legislación, la protección de inversiones y el régimen tributario para volver a Bolivia, donde en 2025 sus capitales sumaron apenas 57 millones de dólares, en parte como efecto de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Evo Morales, afirmó el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en este país, Ildefonso Núñez.

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Nueva York.- El cementerio de Green-Wood, en Brooklyn, se transformará este viernes en un vibrante escenario de colores, música y tradición mexicana para el estreno de ‘Frida, Diego, and the Day of the Dead’ (Frida, Diego y el Día de Muertos).

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Berlín.- Berlín conmemora el 81 aniversario del Día de la Victoria en Europa, que recuerda la rendición de la Alemania nazi en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial.

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Barcelona.- El exdefensa del FC Barcelona, Carles Puyol, he quitado importancia a la supuesta crisis en el vestuario del Real Madrid por el caso Valverde-Tchouameni y ha pedido a los jugadores del Barça mantener la concentración de cara al Clásico del próximo domingo y pensar únicamente en el partido para lograr una victoria que les dé el título liguero.

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Madrid.- La Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo para los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, que establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla de Madrid a los españoles que estuvieran en el buque desde el 1 de abril o que hayan tenido contacto con casos confirmados.

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Edimburgo.- El recuento de votos de las elecciones al Parlamento escocés continúa en el Royal Highland Centre de Edimburgo, un día después de la jornada electoral en la que los ciudadanos eligieron a los 129 diputados de la cámara autonómica, en un proceso en el que ya se han conocido los primeros resultados, como la victoria de la candidata del Partido Nacional Escocés, Simita Kumar en el distrito de Edinburgh South Western.

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Nueva York.- El movimiento en el parqué de la Bolsa de Nueva York se intensificó este 8 de mayo tras la apertura de Wall Street, luego de que el informe laboral de abril mostrara cifras superiores a las previstas por los analistas.

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epp/EFE

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