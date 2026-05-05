Ana de Armas y Sebastian Stan protagonizan ‘Impunidad’, el suspense de Felipe Gálvez

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 5 may (EFE).- La actriz hispanocubana Ana de Armas y el rumano-estadounidense Sebastian Stan protagonizan ‘Impunity’ (Impunidad), un suspense de espionaje del galardonado cineasta chileno Felipe Gálvez sobre el arresto y proceso internacional contra Augusto Pinochet en Londres en 1998.

El proyecto ha sido rodado entre Chile, Reino Unido y España para retratar uno de los casos legales más importantes del siglo XX, en el que por primera vez un dictador podía enfrentarse a la posibilidad de perder su inmunidad y ser juzgado fuera de las fronteras de su propio país, según informó este martes la revista Variety.

Producida por la filial española de Rei Pictures, la británica Quiddity y la nueva productora chilena Ronda Cine, junto con Les Films du Worso en Francia y Zeta Studios en España, el reparto se completa con los chilenos Alfredo Castro (‘Tony Mareno’), Antonia Zegers (‘La Tortuga’) y Alejandro Goic (‘Los años salvajes’).

Todavía sin fecha de estreno a la vista, ‘Impunidad’ está basada en el libro periodístico ’38 London Street’ de Philippe Sands, que explora la verdad oculta tras las relaciones del nazismo y el régimen de Pinochet.

De Armas ha consolidado su perfil internacional con proyectos de alto impacto como la película derivada del universo John Wick ‘Ballerina’.

A esto se suma el reconocimiento crítico que obtuvo por el proyecto biográfico de Netflix ‘Blonde’, que le valió su primera nominación al Oscar a mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe.

Stan, que ha interpretado al Soldado del Invierno en el universo Marvel, ha sido premiado por su papel en ‘A different man’ o su representación del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ‘The apprentice’, papel por el que fue nominado a un Óscar.

Por su parte, el director chileno se ha consolidado como una de las figuras emergentes del cine internacional. Tras años de experiencia editando proyectos destacados como ‘Princesita’, alcanzó el reconocimiento internacional con su ópera prima en 2023, ‘Los colonos’. EFE

mvg/asb/psh