Aparecen esvásticas pintadas en centros judíos y sinagogas de Nueva York

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Grafitis antisemitas, incluidas esvásticas, fueron hallados en centros judíos, sinagogas y viviendas privadas de Nueva York, confirmaron este lunes la policía y funcionarios de la alcaldía.

El incidente es el más reciente caso de vandalismo antisemita contra la comunidad judía de Nueva York. Antes se encontraron pintadas en parques infantiles, lugares de culto y el metro.

Un muro frente al Centro Judío del barrio de Rego Park, en el distrito de Queens, fue pintado con una esvástica y las palabras «heil Hitler», según imágenes publicadas en redes sociales.

Una portavoz de la policía confirmó a la AFP que «en varios lugares se habían dibujado esvásticas con pintura en aerosol». Agregó que no había detenidos y que la investigación sigue en curso.

El alcalde izquierdista de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió en redes sociales que estaba «horrorizado e indignado por las esvásticas pintadas en viviendas y en una sinagoga en Forest Hills, incluso en una placa en honor a los sobrevivientes de la Noche de los Cristales Rotos».

La Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, fue un pogromo antijudío en la Alemania nazi en 1938, durante el cual los seguidores de Adolf Hitler atacaron viviendas y negocios judíos.

«Esto no es solo vandalismo, es un acto deliberado de odio antisemita destinado a infundir miedo», añadió Mamdani, señalando que la Unidad de Delitos de Odio de la policía de la ciudad está investigando.

Mamdani, quien ha calificado a Israel de «régimen de apartheid», ha sido acusado por algunos judíos de alentar el antisemitismo con su política. Él niega esos señalamientos.

Los incidentes antisemitas aumentaron un 182% entre enero de 2025 y enero de 2026, según cifras recientes de la policía de Nueva York. La ciudad alberga la mayor comunidad judía fuera de Israel.

Mamdani ha prometido «mantenerse firme junto a nuestros vecinos judíos para erradicar el azote del antisemitismo de nuestra ciudad».

Alrededor del 82% de los votantes judíos —incluidos dos tercios que votaron por Mamdani— expresaron preocupación por el «aumento del antisemitismo en la ciudad», según una nueva encuesta del grupo Jewish Majority.

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