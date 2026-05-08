Aplazada al 20 de julio la sentencia del narcotraficante mexicano ‘El Mayo’ Zambada

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Nueva York, 8 may (EFE).- Un juez federal estadounidense aplazó este viernes la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada al 20 de julio tras una nueva petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea.

El magistrado, Brian Cogan, que ya ha pospuesto la sentencia varias veces, emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el 13 de julio.

La última fecha conocida para la sentencia era la del pasado 13 de abril, ya que había sido pospuesta a un día no concreto de mayo ante las dificultades de la defensa para recabar información clave para los documentos que presentará.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, solicitó al juez en diciembre de 2025 más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la «violencia e inestabilidad» en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró en agosto de 2025 culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, aunque inicialmente estuvo acusado de 17 cargos.

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El que fue mano derecha del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009.

Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua. Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades. EFE

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