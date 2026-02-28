Aprobación del Gobierno de Uruguay alcanza el 23 % en su primer año

Montevideo, 27 feb (EFE).- La aprobación del Gobierno de Uruguay, encabezado por Yamandú Orsi, alcanza un 23 % al llegar a su primer año, al tiempo que la desaprobación se sitúa en un 38 %, según una encuesta realizada por la consultora Opción.

Presentado este viernes, el estudio apuntó que, «en los cuatro trimestres transcurridos del actual Gobierno, esta es la primera oportunidad donde la aprobación de la gestión tiene una caída relevante».

«El 23 % de aprobación actual es cinco puntos inferior al registrado en el último trimestre de 2025 y siete puntos inferior a la primera medición realizada de este ciclo. A su vez, la desaprobación ha mostrado una tendencia de crecimiento en todos los trimestres y es hoy el doble de lo que registraba el Gobierno al comienzo de su mandato», señaló.

Por otra parte, el estudio puntualizó que la aprobación del presidente Orsi es de un 29 % y la desaprobación de un 33 %. En noviembre de 2025, la aprobación era de un 34 % y la desaprobación de un 30 %, por lo que hubo un «leve deterioro» respecto al trimestre previo.

«Aunque también en este caso las opiniones negativas superan a las positivas, queda en evidencia que los uruguayos tienen una mirada algo más crítica del Gobierno en su conjunto que del desempeño del presidente en particular», indicó el estudio de Opción Consultores.

De acuerdo con esto, señaló que el cuarto Gobierno del izquierdista Frente Amplio, que ya estuvo al frente del país suramericano en el período 2005-2020, cumple su primer año con niveles de aprobación «muy inferiores» a su capital electoral.

Además, destacó que, desde sus inicios, el Gobierno «experimenta una tendencia caracterizada por un deterioro continuo de su imagen de gestión debido a un doble proceso: la pérdida de apoyo explícito por parte del electorado oficialista y el crecimiento continuo de la desaprobación al interior del electorado opositor».

El documento presenta resultados de una encuesta nacional telefónica a 807 entrevistados, llevada a cabo entre el 17 y el 25 de febrero.

«En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de +/- 3,5 % para un nivel de confianza del 95 % y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada», agregó. EFE

