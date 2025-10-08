Arce alerta de «golpe a la democracia» que se pretende dar desde el Legislativo de Bolivia

La Paz, 8 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó este miércoles de un intento de «golpe a la democracia» que se pretende dar desde el Legislativo mediante tres acciones que apuntan a suspender la segunda vuelta para elegir al nuevo jefe de Estado boliviano, prevista para el próximo 19 de octubre.

«Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no piensan en el pueblo», advirtió Arce en una declaración a los medios.

Arce aseguró que su Gobierno mantiene una «posición absolutamente firme contra todo tipo de plan que atente contra la democracia» y ratificó su «decisión indeclinable de entregar este próximo 8 de noviembre el Gobierno a quien gane las elecciones que están en curso».

Según Arce, la primera acción con la que se busca dar ese «golpe» es la reposición de un proyecto de ley planteado por un senador oficialista para prorrogar su mandato y el de las demás autoridades electas para el periodo 2020-2025 y para suspender a los actuales vocales electorales.

También cuestionó la intención de aprobar en esta jornada en el Legislativo la creación de una comisión que busca investigar un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones generales realizadas el pasado 17 de agosto, en las que se votó para elegir al presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento para el próximo quinquenio.

Para Arce, la conformación de esta comisión no busca «investigar con fines de transparencia el proceso electoral, sino llegar a la conclusión de que se procese a los actuales vocales electorales y se suspenda la realización de la segunda vuelta», con el fin de prorrogar el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.

«También está en curso un plan en contra de la actual directiva de la Cámara de Diputados exactamente con el mismo objetivo, que se constituya una nueva directiva que viabilice este plan de prórroga», alertó.

Arce pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) «que convoque a la brevedad posible a un encuentro a los cuatro órganos del Estado, incluido el Ministerio Público» a una reunión en la que se ratifique el «compromiso» de las altas autoridades con la «democracia». EFE

