Argentina despide 2025 con calor extremo en gran parte del país y apagón en la capital

Buenos Aires, 31 dic (EFE).- Argentina despide este miércoles el 2025 con alerta naranja en varios puntos del país por las elevadas temperaturas extremas que, además de riesgo para la salud, han provocado cortes de electricidad en Buenos Aires y su periferia.

Las elevadas temperaturas afectan al norte y el centro del país desde el pasado lunes, con registros que el martes tocaron una máxima de 41 grados Celsius en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa (centro).

Para este miércoles se pronostican temperaturas mayores y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja para la capital de Argentina y su cordón urbano y para la provincia de Entre Ríos (noreste) por el riesgo de moderado a alto para la salud.

En tanto, rige el alerta amarillo (riesgo leve a moderado) para provincias del centro y del norte del país e, incluso, para la sureña provincia de Santa Cruz.

Las autoridades de varios distritos han pedido a la población que extremen los cuidados para la salud ante las elevadas temperaturas.

En la capital argentina, donde este martes los servicios de emergencia sanitaria debieron asistir a 200 personas descompensadas por golpe de calor, se han reforzado los equipos médicos, de bomberos y de Defensa Civil para atender cualquier emergencia.

En la madrugada de este miércoles, con registros superiores a los 30 grados en Buenos Aires, una subestación de electricidad de la compañía distribuidora Edesur presentó una falla que dejó sin suministro a miles de usuarios de la capital argentina y sus alrededores, muchos de los cuales fueron recobrando el servicio con el correr de las horas.

Los registros oficiales muestran que en horas del mediodía de este miércoles 15.489 usuarios de Edesur permanecían sin suministro eléctrico. EFE

