Argentina valora declaración del canciller israelí por actividad petrolera en Malvinas

Buenos Aires, 27 dic (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, valoró este sábado positivamente las declaraciones del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, sobre el proyecto de una petrolera de capital israelí en las islas Malvinas, bajo dominio británico y cuya soberanía reclama el país suramericano.

«Valoro las declaraciones del canciller del Estado de Israel, Gideon Saar, en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido», señaló Quirno a través de la red social X.

Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará adelante actividades petroleras ‘off shore’ (costas afuera) en el Atlántico Sur, en el área de las Malvinas.

El viernes último, en un mensaje en X, Saar sostuvo que la soberanía de ese área es «objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido» y afirmó que «Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial».

«Por lo tanto, aunque se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna, lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina», aseveró el ministro israelí.

Saar sostuvo que «Israel espera que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos».

Al comentar el mensaje publicado por Saar, Quirno remarcó que la cuestión de soberanía sobre las Malvinas «debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional».

«En este marco jurídico, las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa y nuestro país continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedir que ello ocurra», advirtió el canciller argentino.

Quirno destacó que Argentina e Israel «mantienen una relación estratégica, sustentada en valores compartidos, el respeto mutuo y un diálogo franco, que permite abordar con madurez y responsabilidad todas las cuestiones».

El Gobierno de Milei ha señalado a Israel, además de los Estados Unidos, como su principal aliado en materia de política exterior. EFE

