Armada israelí confirma haber contactado a la flotilla y pedido que cambien su rumbo
Jerusalén, 1 oct (EFE).- EL Ministerio de Exteriores israelí confirmó este miércoles que la Armada ha contactado a las embarcaciones de la flotilla Global Sumud y les ha pedido que desvíen el rumbo que llevan en dirección a la Franja de Gaza, según un comunicado.
«La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo», detalla el texto en X.
Este mensaje se produce poco después de que la misma flotilla advirtiera de la presencia de más de 20 buques «no identificados» en su radar, a unas tres millas naúticas de distancia. EFE
pms/vh