Armenia y Turquía están cada vez más cerca de la apertura de sus fronteras, según Ereván

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Tiflis, 6 may (EFE).- Armenia y Turquía están cada vez más cerca de la apertura de sus fronteras, cerradas desde 1993 por iniciativa de Ankara, declaró este miércoles el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán.

«Mantenemos un excelente diálogo con Turquía. El diálogo armenio-turco ha alcanzado un nivel suficiente para dar buenos resultados favorables», aseguró Mirzoyán, citado por medios locales.

El jefe de la diplomacia armenia agregó que las partes han expresado su disposición mutua de establecer relaciones diplomáticas y reabrir las fronteras.

«Y eso va a ocurrir, porque el diálogo ha alcanzado el nivel suficiente (para ello)», aseguró.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, asistió esta semana en Armenia a la cumbre de la Comunidad Política Europea y celebró un encuentro bilateral con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Como resultado de esa visita, las partes acordaron restaurar conjuntamente el puente medieval de Ani, en la frontera entre ambos países.

La primera reunión entre los representantes para la normalización entre Armenia y Turquía tuvo lugar en enero de 2022.

Debido a la falta de arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, Turquía decidió en 1993 cerrar unilateralmente la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, el derrotado entonces en la guerra por el control del territorio, que estalló con la caída de la antigua Unión Soviética.

A mediados de diciembre de 2021, un año después de que Azerbaiyán ganara con la ayuda turca la segunda guerra de Karabaj, Ankara anunció que daría los primeros pasos para normalizar las relaciones con Armenia, como el nombramiento de representantes oficiales y el restablecimiento de vuelos directos.

Al día siguiente, Armenia se mostró dispuesta a normalizar sus relaciones con Turquía sin condiciones previas, decisión que generó críticas entre los representantes de la numerosa diáspora armenia, que condiciona la normalización al reconocimiento por parte de Ankara del genocidio armenio en el Imperio otomano. EFE

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