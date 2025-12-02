The Swiss voice in the world since 1935
Arnovis Dalmero suma otro oro para Colombia en salto de longitud en los Bolivarianos

Lima, 2 dic (EFE).- El atleta colombiano Arnovis Dalmero ganó este martes la prueba de salto de longitud disputada en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, mientras que el peruano José Luis Mandros se hizo con la plata y el venezolano Eubrig Maza con el bronce.

Dalmero, quien ya ganó el oro en los Juegos Panamericanos de 2023, consiguió una marca de 7,88 metros, Mandros saltó 7,87 metros; y Maza, 7,69 metros.

Además, el país anfitrión se hizo con el oro en los 10.000 metros gracias a la hazaña del peruano Walter Nina, que hizo un tiempo de 28 minutos y 42 segundos y llegó a la meta entre vítores y con gran diferencia respecto a sus competidores.

La plata fue para el chileno Carlos Martín Díaz (28 minutos y 53 segundos) y el bronce para el también peruano Jhonatan Molina (28 minutos y 55 segundos).

Por otro lado, en la categoría lanzamiento de bala, ganó el oro el colombiano Ronald Grueso, la plata para el chileno Matías Puschel y el bronce para el colombiano Jhon Zea.

Hasta este martes, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 231 metales, de los cuales 93 son oros; le sigue Venezuela con 196 medallas, de ellas 63 oros; y Perú, con 173 preseas, entre ellas 49 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima. EFE

