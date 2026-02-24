Arranca el juicio a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco

Brasilia, 24 feb (EFE).- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil inició este martes el juicio contra los cinco acusados de planificar y ordenar el asesinato de la concejala de Río de Janeiro y activista social Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018.

El órgano colegiado, integrado actualmente por cuatro magistrados, ha programado dos días de audiencias, en Brasilia, para dictar sentencia en este caso que causó una gran conmoción nacional e internacional.

Entre los acusados figuran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal.

Ambos enfrentan los cargos de «organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio».

La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río.

El conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Con ellos viajaba Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado.

La Fiscalía sostiene que fue un crimen político que buscó acabar con el activismo de Marielle Franco en defensa de la población pobre de las favelas de Río, donde los acusados tramaban negocios inmobiliarios irregulares con grupos paramilitares.

La familia de Marielle Franco declaró antes del inicio del juicio oral que confía en que el Supremo condene a los presuntos autores intelectuales y mande un mensaje para que «ningún crimen quede impune» en el país.

«Creyeron que el cuerpo de mi hermana sería descartado como muchos cuerpos de nuestro país, la mayoría de personas negras, pobres, nacidas en favelas de la periferia», dijo a los periodistas la actual ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, a las puertas del tribunal.

Junto con la ministra comparecieron el padre y la madre de la edil asesinada, Antônio Francisco da Silva Neto y Marinete da Silva, entre otros familiares de las víctimas.

El juicio será transmitido en directo por Youtube y comenzará con la lectura del informe del caso por parte del juez instructor Alexandre de Moraes.

Acto seguido, será el turno de las exposiciones orales de la Fiscalía y los abogados de las defensas. Posteriormente, los cuatro magistrados que hoy conforman la sala, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia Antunes y Flávio Dino, presentarán sus votos.

El tribunal tomará la decisión de absolver o condenar por mayoría de votos. En caso de condena, el mismo colegiado decidirá la pena para cada uno. El fallo, sin embargo, no será firme, pues aún cabría recurso en la misma instancia. EFE

