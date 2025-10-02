Arrestan a 100 manifestantes propalestinos por bloquear una fábrica de armas en Marsella

The Swiss voice in the world since 1935
París, 2 oct (EFE).- Las autoridades francesas anunciaron este jueves el arresto de más de un centenar de manifestantes propalestinos acusados de bloquear en Marsella (sur de Francia) la fábrica de armamento Eurolinks, acusada de haber proporcionado componentes militares a Israel para su ofensiva en la Franja de Gaza.

«Más de 100 personas fueron detenidas y puestas bajo custodia policial durante una concentración no autorizada», indicó la Prefectura de la Policía de Bocas del Ródano (a la que pertenece Marsella), en un comunicado.

Al parecer, los arrestados participaron «en una reunión ilegal después de haber recibido advertencias». Alguno de ellos causó supuestamente «daños materiales o violencia contra agentes de la autoridad pública», según las autoridades.

Eurolinks es un fabricante de material militar al que algunas ONG acusan de abastecer componentes armamentísticos a Israel, algo desmentido por la propia empresa y por el Gobierno francés.

La Liga de los Derechos Humanos presentó el pasado junio una denuncia contra Eurolinks por los cargos de «complicidad de crímenes de guerra», «complicidad de crímenes contra la humanidad» y «complicidad del crimen de genocidio» cometido desde octubre de 2023.

De acuerdo con la denuncia, basada en una investigación periodística de ‘Disclose’ y ‘Marsactu’, Francia autorizó, a finales de octubre de 2023, la entrega a Israel de un cargamento de pequeñas piezas metálicas que sirven para unir las balas de los fusiles-ametralladores.

Esta munición pudo haber sido utilizada por las Fuerzas Armadas israelíes contra civiles en la Franja de Gaza, al día siguiente del ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023.

Supuestamente, estas piezas metálicas fueron vendidas por Eurolinks a IMI Systems, una filial del grupo de defensa israelí Elbit –proveedor del ejército y las fuerzas de policía del país–, antes de ser enviadas en secreto desde el puerto de Marsella. EFE

