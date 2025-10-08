Arrestan a un hombre por el incendio de Palisades en California con 12 muertos

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Las autoridades arrestaron en Florida a un hombre de 29 años en relación con el incendio de Palisades que terminó con la vida de 12 personas en California a principios de año, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una conferencia de prensa.

Jonathan Rinderknecht fue arrestado el martes y es acusado de iniciar maliciosamente lo que se convirtió en el Incendio Palisades de enero pasado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un fuego en Año Nuevo que ardió lentamente durante días y que se vio avivado por fuertes vientos en la mañana local del 7 de enero. EFE

