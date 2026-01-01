Arrestan en Brasil a un paraguayo que pretendía viajar a Madrid con dos kilos de cocaína

1 minuto

Río de Janeiro, 1 ene (EFE).- Un ciudadano paraguayo que pretendía embarcar en un vuelo con destino a Madrid con dos kilos de cocaína escondidos en una de sus maletas fue detenido el miércoles en el aeropuerto internacional de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron este jueves fuentes oficiales.

El paraguayo, que no fue identificado, fue detenido en el momento en que pretendía abordar el avión con destino a la capital española después de que agentes de la Policía Federal hallaran el alcaloide en una de las maletas que había facturado.

La droga fue encontrada en el fondo falso de la maleta durante una fiscalización de rutina en las bodegas del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, informó la Policía Federal en un comunicado.

El pasajero fue detenido ‘in fraganti’ y, tras ser acusado formalmente del crimen de tráfico internacional de drogas, conducido a una unidad del sistema carcelario de Río de Janeiro.

En caso de que se le considere culpable y dependiendo de los agravantes, este ciudadano paraguayo puede ser condenado a una pena de entre 5 y 15 años de prisión, según establece el código penal brasileño. EFE

cm/rf