Guido Nussbaum: “El enfoque cuantitativo de ArtBasel me provoca náuseas: cuando tienes una comida con 20 entradas, 17 platos principales y 35 postres, no puedes evitarlo. Claro, hay muchas buenas obras en exhibición, pero no se puede digerir tanto. He vendido ahí muchas de mis obras, aunque me temo que hoy en día soy demasiado barato para la feria. Sin embargo, la cuestión es cómo esta cantidad abrumadora conduce a una cierta insensibilidad respecto al arte”.



(Thomas Kern)