Ascienden a 3.250 las hectáreas afectadas por dos incendios en la Patagonia de Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 28 dic (EFE).- La superficie afectada por dos incendios forestales en la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, se eleva a 3.250 hectáreas, informaron este domingo fuentes oficiales.

Según la Agencia Federal de Emergencias, el incendio ya controlado en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 287 hectáreas.

El otro foco de incendio, que también ya ha sido controlado, está en Monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 2.963 hectáreas, de acuerdo a las cifras actualizadas difundidas este domingo por la Agencia Federal de Emergencias.

Este incendio se desató el pasado 23 de diciembre por una quema de pastizales en un establecimiento agropecuario sin autorización, en plena temporada de máximo riesgo por sequía y altas temperaturas.

Productores rurales de la zona afectados por el incendio presentaron una denuncia penal ante la Justicia.

Por acción del viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce del río Negro y alcanzaron las islas linderas, dispersándose rápidamente en distintas direcciones.

El fuego arrasó montes naturales, campos sembrados, alambrados, corrales, galpones, herramientas, tendidos eléctricos de alta potencia, bosques autóctonos y fauna nativa.

El Gobierno de Río Negro dijo este domingo en un comunicado que ha desplegado en la zona un esquema de combate apoyado en tecnología de última generación, con el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten anticipar el avance del fuego y mejorar la toma de decisiones en el territorio.

Personal antiincendios sigue trabajando en ambos focos para evitar que se reactiven.EFE

