Ascienden a 457 los muertos en Gaza por desnutrición, entre ellos 152 niños

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El número total de muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición se elevó este viernes a 457 después de que ayer, jueves, se registraran otros dos nuevos fallecidos, uno de ellos un niño, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Del total de fallecidos por malnultrición desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel empezó la ofensiva en Gaza como respuesta a los ataques de Hamás, hay 152 niños muchos de los cuales eran recién nacidos.

Desde el 22 de agosto, cuando un organismo avalado por la ONU declaró oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas, se han contabilizado 172 muertes por desnutrición, entre ellas 35 menores, según los datos del Ministerio.

La crisis humanitaria se agrava por las restricciones de Israel a la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU, un bloqueo que se mantiene desde hace más de siete meses.

El Gobierno israelí alega, sin aportar pruebas, que Hamás se beneficia de estos suministros, y ha establecido un sistema de reparto en complejos militarizados que lleva a cabo una polémica fundación estadounidense.

A todo ello se suma la escasez de recursos hospitalarios para atender a pacientes de desnutrición, en medio de los bombardeos y las constantes órdenes de desplazamiento mientras prosigue la ofensiva israelí, especialmente en ciudad de Gaza. EFE

