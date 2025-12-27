Ascienden a cinco los casos detectados en Argentina de la variante K de la gripe A H3N2

Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Los casos de la variante K de la influenza A H3N2 detectados en Argentina han ascendido a cinco luego de que este sábado se confirmaran dos nuevos contagios en la provincia de Neuquén, en el suroeste del país.

Según informó el Gobierno de Neuquen en un comunicado, los dos casos fueron confirmados en pacientes que fueron ingresados en hospitales por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se tratan de «casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida» en Neuquén.

«El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación», aseguró el Ejecutivo provincial.

Con estos dos nuevos casos reportados este sábado suman cinco las personas con contagio confirmado de la variante K de la influenza A H3N2 en Argentina.

El pasado 22 de diciembre, al difundir su boletín epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud de Argentina había confirmado los primeros tres casos de esta variante de la gripe A.

Dos de los casos correspondieron a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz (sur), uno de ellos con codetección de SARS-CoV-2.

El tercer caso correspondió a un niño de 5 años que había sido ingresado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. EFE

nk/enb