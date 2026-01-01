Asesinan a un policía durante la celebración del Año Nuevo en el centro de Colombia

1 minuto

Bogotá, 1 ene (EFE).- Un policía colombiano fue asesinado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villavicencio (centro) cuando «atendía un procedimiento» durante la celebración del Año Nuevo, informaron las autoridades.

«Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI (comando de atención inmediata) Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad. Criminales segaron su vida», expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en X.

El oficial explicó que durante el procedimiento resultó lesionado un hombre conocido con el alias de Polo, quien supuestamente causó la muerte al subintendente Fernández.

«También fue capturado su hermano, alias Richard, quien tenía en su poder el arma de fuego con la que le presuntamente le quitaron la vida a nuestro valiente policía», agregó.

El general Rincón recordó al uniformado asesinado como un policía «que salió a servir y no regresó a casa».

«Rechazamos de manera firme y absoluta este acto criminal y exigimos justicia. Que nadie olvide que detrás del uniforme hay vidas, sueños y familias que hoy sufren», concluyó Rincón. EFE

jga/enb