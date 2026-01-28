Asfura moldea el Gabinete de Gobierno en su segundo día como presidente de Honduras

4 minutos

Tegucigalpa, 28 ene (EFE).- El nuevo presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, continuará este miércoles, en su segundo día en el poder, moldeando su Gabinete de Gobierno y ordenará que se inicie un proyecto de mantenimiento de carreteras importantes, con el objetivo de que haya una mayor movilización de turistas durante las vacaciones de Semana Santa.

«En su segundo día de trabajo el presidente continuará con los nombramientos de algunos de los ministros y directores que están pendientes y ordenará el mantenimiento inmediato de carreteras importantes que están muy malas, para apoyar la actividad del turismo con la llegada de la Semana Santa», dijo escuetamente a EFE uno de los colaboradores cercanos de Asfura.

Agregó que el mandatario «no es un hombre al que le gusta estar encerrado en una oficina» y «cumplirá con su promesa de trabajar por el país desde su primer día de gobierno».

El conservador Asfura asumió el martes para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, quien no lo reconoció como nuevo mandatario, aunque en el último día de su Gobierno le deseó «suerte».

Reiterando sus promesas de campaña, Asfura dijo en su discurso de toma de posesión que tienen que ponerse «a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras».

«El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir», dijo.

Añadió que «la descentralización es importante para la gobernanza» y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país «sin ningún distingo de color político».

Entre los retos que deberá enfrentar Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022 y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social, están los problemas en materia de seguridad, salud, educación, pobreza, desempleo, poca inversión nacional y extranjera, y corrupción.

Restaurar y fortalecer la institucionalidad

Asfura, poco dado a los formalismos y protocolos, prefiere ir a trabajar conduciendo su propio vehículo, de pantalón vaquero, camisa arremangada y zapatos de trabajo.

Para el analista Manuel Torres, son muchos los retos que tiene el nuevo gobernante y «entre ellos es fundamental restaurar y fortalecer la institucionalidad pública, pero desde una perspectiva de derecho y no política partidaria».

«En la agenda tampoco pueden faltar el tema económico y el tema social, con múltiples demandas en sala de espera, la mejoría de los servicios públicos básicos y el tema de la vivienda social que es fundamental para el arraigo del ciudadano», dijo Torres a EFE.

Honduras es un país de diez millones de habitantes de los que más del 60 % vive en condiciones de pobreza, una deuda interna y externa que roza los 20.000 millones de dólares, una demanda de alrededor de un millón de viviendas, alrededor de tres millones de personas desempleadas y subempleadas; o altos índices de violencia criminal y corrupción.

Torres señaló que el tema de la seguridad debe ser atendido, tratando de «reducir la extrema polarización ideológica que divide a la sociedad hondureña».

En materia de seguridad, entre otros campos, Asfura espera contar con el apoyo de Estados Unidos e Israel, países que visitó como presidente electo a pocos días de tomar posesión. El mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió el voto por él a pocos días de las elecciones, subrayando la afinidad.

En opinión de Torres, para enfrentar los retos desde la Administración de Asfura «son primordiales dos cosas: lucha contra la corrupción y eficiencia de la inversión pública».

Asfura es el duodécimo presidente electo por los hondureños desde 1981, tras el retorno de su país al orden constitucional. EFE

gr/mt/sbb/psh

(foto)(video)