Asfura y el Banco Mundial revisan cartera de proyectos y la deuda de Honduras

3 minutos

Tegucigalpa, 24 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, recibió este martes a una delegación de alto nivel del Banco Mundial (BM) para revisar la cartera de proyectos, el estado de la deuda del país y analizar nuevas iniciativas orientadas al crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal.

El encuentro entre el mandatario y la misión del BM, encabezada por el director del organismo multilateral para Centroamérica y República Dominicana, Juan Pablo Uribe, se centró en la revisión de proyectos financiados por el organismo multilateral y las prioridades establecidas por la nueva Administración, dijo el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, en una comparecencia de prensa.

La agenda incluyó la evaluación de iniciativas en áreas como salud, infraestructura y vivienda, así como la situación del pasivo de deuda del país, señaló Hernández.

Previamente, la comitiva del BM mantuvo una reunión técnica con el Gabinete Económico de Honduras, que coordina Hernández, para tratar temas de crecimiento y sostenibilidad fiscal, según la Secretaría de Finanzas.

El director del BM para la región reafirmó el compromiso del organismo multilateral de trabajar «de la mano» con el Gobierno de Honduras.

«Esperamos que el Grupo Banco Mundial esté a la altura para brindar el apoyo necesario al Gobierno nacional, de modo que sus políticas y esfuerzos de inversión y desarrollo sean efectivos y generen empleo, desarrollo social y crecimiento con equidad», enfatizó Uribe a periodistas antes de reunirse con el gobernante.

Uribe, exministro de Salud de Colombia, resaltó «la capacidad y disposición» del equipo de Honduras para avanzar con «rapidez» en las metas establecidas en favor de la población.

Por su parte, la directora de División de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para México, Centroamérica y República Dominicana, Sanaa Abouzaid, afirmó que el objetivo de la visita es conocer las «prioridades» del Gobierno de Asfura y ver cómo el BM puede «agilizar sus mecanismos» para apoyar tanto al sector público como al privado en la promoción de «más inversión, desarrollo y crecimiento» en el país.

Señaló que este viaje supone la primera visita oficial del organismo multilateral a Honduras desde que Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió la Presidencia el pasado 27 de enero.

La delegación del Banco Mundial la integran también Luiz Distrutti, jefe regional del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para América Latina y el Caribe; María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Andrew Kircher, representante residente del organismo multilateral en Honduras. EFE

ac/gr/mt/gpv

(foto)(video)