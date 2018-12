Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Empresa suiza lanza su primer satélite al espacio 04 de diciembre de 2018 - 13:30 La firma Astrocast, del cantón de Vaud, lanzó su primer satélite al espacio el lunes por la noche. El objeto, del tamaño de una caja de zapatos, será utilizado como prueba. La empresa emergente, derivada de la Escuela Politécnica de Lausana (EPFL), pretende efectuar otros 80 lanzamientos de aquí a 2022. A las 19:34, el primer satélite de Astrocast despegó de California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía de Elon Musk. El despegue se produjo según lo planeado desde la base estadounidense de Vandenberg. Los casi 70 satélites transportados por el cohete han sido colocados gradualmente en órbita a una altitud de 575 km, anunció este martes la EPFL. Comienzo de una serie El nanosatélite Astrocast es un “demostrador”, es decir, tiene por objetivo probar la viabilidad del sistema. Un segundo satélite de este tipo será lanzado a principios de 2019 desde la India. Esto es el comienzo de una larga serie, explica la EPFL. Otros 80 dispositivos serán lanzados al espacio de aquí a 2022. Formarán una constelación activa en el campo del internet que hará posible conectar millones de objetos en toda la superficie de la Tierra. Menos costoso El sistema permitirá a los clientes de la empresa monitorear infraestructuras o instalaciones de forma remota, a un coste muy inferior al de los servicios actuales. Las dos primeras series de diez satélites serán lanzadas en octubre de 2019 y principios de 2020. Astrocast, ubicada en el Parque de Innovación de la EPFL, emplea a unas 40 personas. Fue creada a iniciativa de Fabien Jordan, su actual director general y antiguo ingeniero de proyectos de SwissCube. Ese primer satélite suizo, desarrollado en el Centro Espacial Suizo, fue lanzado en 2009 y todavía está en funcionamiento, señala la EPFL.