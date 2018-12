Security tightened at Swiss chemicals lab

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Refuerzan seguridad en laboratorio suizo 14 de diciembre de 2018 - 10:44 El Ministerio suizo de Defensa confirmó que se han incrementado las medidas de seguridad en el laboratorio Spiez, gestionado por el Gobierno. La instalación, ubicada en el cantón de Berna, analiza las armas químicas y biológicas, incluyendo el agente nervioso Novichok, que Gran Bretaña dice que Rusia usó para intentar asesinar a un exespía en marzo, y el gas venenoso presuntamente desplegado en Siria. A pesar de que el laboratorio cumplía con los requisitos para los objetivos de protección, las medidas de seguridad han sido incrementadas, dijo este viernes Renato Kalbermatten, portavoz del Ministerio de Defensa, a la radio pública suiza SRF. En marzo de 2017, la Fiscalía General de Suiza abrió una investigación contra dos presuntos espías rusos sospechosos de haber realizado un ciberataque contra la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cuya sede europea se encuentra en Lausana. En la primavera de 2018, los mismos dos espías rusos se dirigían al laboratorio de Spiez cuando fueron detenidos en los Países Bajos y devueltos a Rusia, país que ha desestimado las acusaciones. “Después de lo ocurrido [a principios de año], se han tomado medidas adicionales para consolidar el nivel de seguridad”, dijo Kalbermatten. Se ha reforzado la protección de los sistemas informáticos y se han aplicado medidas estructurales y de vigilancia en relación con el acceso de los visitantes, explicó.