The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Aterrizan en Lisboa los cuatro activistas portugueses deportados por Israel

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 5 oct (EFE).- Los cuatro portugueses detenidos y deportados por Israel por pertenecer a la Flotilla Global Sumud, que iba de camino a Gaza, aterrizaron este domingo en el aeropuerto Humberto Delgado, en Lisboa, tras realizar una escala en Madrid.

La noticia fue confirmada por la política portuguesa Joana Mortágua, hermana de una de los activistas, a través de su cuenta en Instagram, donde escribió «los cuatro guerreros aterrizaron».

En la zona de salidas había decenas de personas cargadas con banderas de Palestina, carteles con mensajes de apoyo y claveles rojos, que en el país atlántico se relacionan con la restauración de la democracia en Portugal hace medio siglo, mientras aguardaban a la aparición de los activistas.

El Ministerio de Exteriores luso precisó en un comunicado que en el aeropuerto lisboeta también está para recibirles el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Entre los activistas portugueses que pertenecían a la flotilla están la líder del partido político Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, y la actriz Sofia Aparício.

El Ministerio de Exteriores israelí informó hoy de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud fueron deportadas rumbo a España, entre ellos ciudadanos de España, Portugal y Países Bajos.

En un comunicado el viernes, el Ejecutivo luso afirmó que, aunque los portugueses detenidos en Israel no habían sido sometidos a «violencia física», sí hubo «varias quejas, que llevaron a la protesta inmediata por parte de la embajadora» en Israel.

La líder del BE afirmó que no les habían dado comida ni agua en 48 horas, denunció también ese día su hermana, Joana Mortágua.

Joana Mortágua anunció estos hechos en Instagram, donde precisó que esta información se la había trasladado el cónsul de Portugal en Israel. EFE

cch/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR