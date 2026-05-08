Atraco a banco con rehenes provoca fuerte dispositivo policial en ciudad alemana de Sinzig

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(Actualiza tras confirmación policial de varios atracadores)

Berlín, 8 may (EFE).- Un atraco con rehenes a un banco en la ciudad de Sinzig (oeste de Alemania) ha llevado al despliegue de un fuerte dispositivo policial en el centro de la localidad, informó la policía en un comunicado.

«En estos momentos se cree que hay varios agresores y rehenes en el banco», indicó la policía, que en una nota anterior había señalado que hay «numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig».

Entre los rehenes se encuentra el conductor de un furgón blindando, indicó la nota policial.

«La situación es por el momento estática», precisó el comunicado, que agregó que se han tomado medidas para acordonar la zona afectada.

«Por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado», según la Policía.

Un portavoz policial dijo en declaraciones a la televisión NTV que las autoridades cuentan con planes de actuación y que la resolución de la situación «puede demorarse».

«Las fuerzas especiales están aquí», confirmó el portavoz.

Anteriormente, el diario Bild informó de que, hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.

Según T-Online, frente a la filial del banco está estacionado un furgón blindado para el transporte de dinero. EFE

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