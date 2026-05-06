Auditores UE ven «deficiencias» en la lista de España de mayores beneficiarios de fondos

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Bruselas, 6 may (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha identificado una serie de «deficiencias» en la lista que elabora España sobre los cien mayores perceptores del fondo de recuperación, en la que da cuenta de las cantidades asignadas a los mismos en lugar de las realmente concedidas.

Así consta en un nuevo informe publicado este miércoles por los auditores de la UE, que analiza los sistemas de trazabilidad y transparencia de diez Estados miembros (Alemania, Francia, España, Países Bajos, Bulgaria, Estonia, Austria, Rumanía, Malta y Letonia), aunque solo realiza un examen «en profundidad» en los cuatro últimos.

En el caso de España y Rumanía, el informe señala que ambos países comparten en sus respectivas listas las «cantidades asignadas» a cada perceptor «en lugar de las cantidades recibidas como requiere claramente» la legislación del fondo anticrisis.

Además, España «solo publica los beneficiarios de las medidas con hitos y objetivos incluidos en las solicitudes de pago enviadas a la Comisión y únicamente indica las cantidades asignadas por componente del plan y no por medida».

No obstante, el informe explica que España está trabajando en una actualización de la lista que cubrirá el conjunto del plan «independientemente de la introducción de hitos y objetivos de las peticiones de pago».

Por otro lado, el documento identifica deficiencias también en la lista de Francia, que incluye «en algunos casos» los organismos intermediarios para cada medida «en lugar de los receptores finales reales» debido a «problemas administrativos para identificar a los segundos».

Lagunas de transparencia

En general, los auditores critican que el fondo de recuperación que el bloque impulsó por la pandemia «adolece de lagunas» en cuanto a su transparencia y la trazabilidad de las ayudas, puesto que, aunque los fondos son «rastreables», la información es «incompleta».

Este nuevo informe sale a la luz en un momento en que las instituciones de la UE negocian introducir el sistema de reparto de ayudas de este instrumento anticrisis en el presupuesto del bloque y el organismo auditor pide no trasladar estas deficiencias a las cuentas comunitarias.

«No disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos, quién los recibe y cuánto se gasta realmente. Estas lagunas en materia de transparencia no deberían extenderse a los futuros presupuestos de la UE», afirmó Ivana Maletić, miembro del Tribunal responsable del informe.

En el texto, los auditores apuntan a que tanto la Comisión como los países publican datos «conforme a las normas» del fondo y con una transparencia «adecuada» sobre el cumplimiento de las reformas e inversiones prometidas, pero añaden que «la información sobre los resultados y el cumplimiento de los objetivos generales es mínima».

Con respecto al rastreo de las ayudas, subrayan que «los países suelen cumplir los requisitos normativos» y «la mayoría puede hacer un seguimiento de los pagos desde el origen hasta el uso final», pero añaden que «no todos los países recopilan sistemáticamente los datos necesarios» y, en el caso de España o Países Bajos, la información «solo se facilita previa solicitud».

Asimismo, critican que la Comisión Europea «no recopila datos sobre los importes reales pagados por cada medida, ni siquiera cuando los Estados miembros disponen de tales datos», lo que «socava su capacidad para evaluar si los Estados miembros han utilizado los fondos de manera eficiente».

Por otro lado, subrayan que «los países no utilizan sistemáticamente los datos de costes reales para actualizar las estimaciones en caso de ahorros o sobrecostes» y precisa, de hecho, que «la mayoría» de las medidas analizadas tuvieron unos costes reales «inferiores a los estimados».

El Ejecutivo comunitario ha respondido a este informe argumentando que el fondo de recuperación libera las ayudas una vez se cumplen los hitos y objetivos pactados, en lugar de reembolsar los costes incurridos en un determinado proyecto como pasa en los programas «tradicionales» del club.

Bruselas recuerda además que el reglamento del fondo «excluye explícitamente los controles de los costes» y centra los exámenes en una «eficiencia» basada en la relación entre pagos, compromisos y los principios de gestión financiera sólida en lugar de en un análisis «sistemático» de los costes. EFE

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