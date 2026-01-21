Aumenta de nuevo la incautación de cocaína en Amberes en 2025

2 minutos

La incautación de cocaína en el puerto belga de Amberes, convertido en la principal vía de entrada a Europa de esta droga producida en Sudamérica, volvió a aumentar en 2025, anunció el servicio de aduanas belga este miércoles.

El 2025 se interceptaron en esa ciudad unas 54,9 toneladas de cocaína, un aumento del 24% con respecto a las 44,2 toneladas de 2024, año en el que cayeron drásticamente los volúmenes récord del pasado (116 toneladas en 2023).

Las autoridades belgas aseguran haber reforzado la vigilancia de los contenedores considerados sospechosos, gracias en particular a nuevos escáneres en el segundo mayor puerto de mercancías de Europa después de Róterdam (Países Bajos).

Unos 72.500 «contenedores de riesgo» pudieron ser escaneados en 2025, es decir 61% más en dos años (en comparación con 45.000 en 2023), precisó el servicio de aduanas en una rueda de prensa en el puerto de Amberes.

La cocaína llega a los muelles del gigantesco puerto de Amberes oculta en mercancías muy variadas como cargamentos de frutas exóticas, madera, café, etc.

El verano pasado, durante una revisión semestral, las aduanas detectaron cambios en la forma de proceder de los traficantes que disimularon los estupefacientes en «plátanos falsos, bebidas gaseosas líquidas, compartimentos refrigerados, imanes falsos e incluso en la estructura de palés».

Los principales países de envío son latinoamericanos, pero Ghana se sitúa en el «top 3» (detrás de Ecuador y Costa Rica), lo que demuestra que la costa occidental de África ve transitar por sus puertos cada vez más cargamentos ilegales, «en particular los de múltiples toneladas», subraya la aduana belga.

Además las incautaciones de marihuana en Amberes superaron las 20 toneladas en 2025, lo que representa un volumen multiplicado por más de cuatro en un año, una tendencia que también afecta al aeropuerto de Bruselas-Zaventem, donde se interceptaron cerca de 8 toneladas de esta droga el año pasado.

En Amberes, los decomisos se realizaron casi exclusivamente en cargamentos procedentes de Canadá, donde en los últimos años se desarrolló mucho la producción de cannabis tras la legalización de su uso recreativo bajo ciertas condiciones, informaron las aduanas.

