Aumentan a 239 los muertos por las inundaciones en Mozambique desde octubre de 2025

2 minutos

Nairobi, 24 feb (EFE).- Al menos 239 personas murieron y más de 868.000 se vieron afectadas por el impacto de las inundaciones ocurridas en Mozambique desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales y el reciente paso del ciclón tropical Gezani, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD).

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, un total de 239 personas fallecieron, 331 resultaron heridas y 12 están desaparecidas, según un comunicado del INGD publicado en su cuenta de la red social Facebook a última hora del lunes.

Hasta 183.824 viviendas se vieron inundadas en este periodo, mientras que 15.279 sufrieron daños y otras 6.133 quedaron totalmente destruidas.

Cuatro de los fallecimientos se produjeron como consecuencia del paso del ciclón tropical Gezani entre el 13 y el 19 de febrero, que afectó a 9.040 personas y causó cinco heridos.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

En este país, las inundaciones afectaron a las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según informó el pasado 30 de enero la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte de Mozambique. EFE

pa/cc