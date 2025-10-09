Australia celebra la primera fase del plan de paz para Gaza y pide respeto al acuerdo

2 minutos

Sídney (Australia), 9 oct (EFE).- El Gobierno australiano celebró este jueves el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un acuerdo entre Israel y Hamás para implementar la primera fase de un plan de paz en Gaza, tras dos años de conflicto, e instó a ambas partes a respetar los términos del pacto.

«Es un paso muy necesario hacia la paz», afirmó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado conjunto con la ministra de Exteriores, Penny Wong. El Ejecutivo subrayó que Australia «ha sido parte constante de los llamamientos internacionales a un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza».

Canberra instó a todas las partes a respetar los términos del plan y agradeció los esfuerzos diplomáticos de Trump, así como el papel desempeñado por Egipto, Catar y Turquía en la consecución del acuerdo.

El Gobierno australiano respaldó además la disposición del plan que excluye a Hamás de cualquier papel en la administración futura de Gaza, y reiteró su compromiso con una «solución justa y duradera de dos Estados».

«Queda un largo camino por recorrer para la recuperación de Gaza, asegurar una paz duradera y construir el Estado palestino», concluyó el comunicado.

La reacción de Albanese y Wong se produce después de que Trump anunciara que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

Por su parte, el grupo islamista Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para «poner fin a la guerra en Gaza» que estipula la retirada del Ejército de Israel de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros. EFE

emg/pav/sbb

(video)