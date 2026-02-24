Australia inicia la comisión real sobre antisemitismo a raíz del atentado de Bondi

Sídney (Australia), 24 feb (EFE).- La comisión real creada por el Gobierno australiano para investigar el antisemitismo y el atentado perpetrado en diciembre en la playa de Bondi se puso en marcha este martes en Sídney con un llamamiento para reforzar la cohesión social y combatir el extremismo ideológico y religioso en el país.

La audiencia inaugural comenzó a las 10:30 hora local (23:30 GMT del lunes) y fue retransmitida en directo a través del sitio web oficial de la comisión, que publicará también la grabación y la transcripción.

La comisión, presidida por la exjueza del Tribunal Superior australiano Virginia Bell, fue establecida el pasado 9 de enero y deberá presentar un informe provisional antes del 30 de abril y un informe final con conclusiones y recomendaciones el 14 de diciembre de 2026, coincidiendo con el primer aniversario del atentado.

«Reconozco la importancia de abordar el antisemitismo dentro de la comunidad australiana. Tengo la intención de llevar a cabo la investigación con la mayor celeridad posible para poder entregar un informe con mis conclusiones y recomendaciones», afirmó Bell en su breve declaración de apertura.

El ataque al que se refiere tuvo lugar durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en el este de Sídney, donde dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes y causaron la muerte de 15 personas, inspirados en ideología del Estado Islámico (EI), según las autoridades australianas.

Uno de los atacantes, identificado como Sajid Akram, fue abatido por la Policía en el lugar de los hechos. Su hijo, Naveed Akram, enfrenta 15 cargos de asesinato y otros delitos relacionados, aunque aún no ha presentado declaración ante la Justicia.

El atentado provocó una profunda conmoción en Australia y generó una oleada de condenas políticas y sociales, así como la aprobación acelerada de nuevas leyes estatales y federales para frenar los discursos de odio y reforzar la seguridad comunitaria.

El primer ministro, Anthony Albanese, había expresado inicialmente reservas sobre una comisión federal de gran alcance, pero finalmente respaldó su creación tras reunirse con representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas.

La comisión examinará el antisemitismo en Australia, las circunstancias del atentado y las respuestas institucionales, con el objetivo de formular recomendaciones que fortalezcan la cohesión social y la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

La comisión ofrecerá oportunidades para que ciudadanos compartan sus experiencias a lo largo del proceso, tanto mediante presentaciones escritas como en audiencias públicas.

Las audiencias han quedado aplazadas hasta nueva fecha mientras continúa la recopilación de documentación y la organización de las próximas sesiones. EFE

