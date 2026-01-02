Autoridad ambiental suspende contingencia regional en el Valle de México

2 minutos

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la noche de este jueves la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

Esto, luego de que la calidad del aire mejoró de forma paulatina durante la tarde y la mayoría de las estaciones de monitoreo en la Zona Metropolitana del Valle de México registraron niveles “Aceptable y Buena”.

La CAMe informó que, a las 20:00 horas (02:00 GMT), se observó una tendencia a la disminución de las concentraciones de PM2.5

“La tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes”, señaló la autoridad ambiental en su nota.

En este sentido, la Comisión Ambiental activó los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas y determinó levantar la medida en la región del centro del país.

La suspensión ocurre después de que la autoridad ambiental activó por la mañana la Fase 1 de contingencia regional tras reportar un pico de 107,3 microgramos por metro cúbico de PM2.5 a las 08:00 horas en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), en la alcaldía Iztapalapa, con aplicación para alcaldías del sureste capitalino y municipios mexiquenses cercanos.

En ese momento, la CAMe explicó que el repunte se vinculó con la acumulación de partículas por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles, además de inversión térmica, bajas temperaturas y viento muy débil, condiciones típicas de la temporada invernal que dificultan la dispersión.

En su comunicado nocturno, la Comisión insistió en su exigencia a la ciudadanía a evitar la quema de pirotecnia y no hacer fogatas para prevenir nuevos episodios de mala calidad del aire y proteger la salud.

La CAMe indicó que el Índice AIRE y SALUD puede consultarse en los portales oficiales de monitoreo de la Ciudad de México y del Estado de México, así como en la aplicación AIRE disponible para distintos sistemas operativos.

También precisó que el Programa Hoy No Circula continúa operando con normalidad. EFE

jsm/rrt