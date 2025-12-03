Autoridad electoral colombiana otorga registro legal al partido del presidente Petro

Bogotá, 3 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó este miércoles la personería jurídica (registro legal) al partido colombiano Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, para que esa colectividad pueda participar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En una resolución, la autoridad electoral aceptó la fusión de los partidos de izquierda Unión Patriótica (UP), Polo Democrático Alternativo y Comunista, tras varios meses de incertidumbre en los que el CNE supeditó su decisión definitiva a estudiar la «totalidad de procesos administrativos sancionatorios» interpuestos contra la fusión.

En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral ordenó «disolver (…) al partido Unión Patriótica, al partido Polo Democrático Alternativo y al Partido Comunista Colombiano» por cuenta de la creación del Pacto Histórico, que fue la coalición de la que hicieron parte esas colectividades que llevaron al poder a Petro en 2022.

Sin embargo, la autoridad electoral dejó por fuera de la fusión a Progresistas y Colombia Humana, fundado por el presidente Petro.

La exministra de Salud Carolina Corcho, que encabezará la lista al Senado del Pacto Histórico, valoró la decisión y señaló que el partido Colombia Humana volverá a intentar ser parte del Pacto Histórico.

«La Colombia Humana continúa en firme con la decisión de fusionarse también para construir el partido (…) más poderoso de la historia reciente de Colombia. Este viernes con nuestro candidato Presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos nuestras listas al Congreso», agregó Corcho en X.

La decisión del CNE es clave para que el Pacto Histórico pueda participar en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, pues con la personería jurídica en firme este partido puede inscribir a sus candidatos sin problema, como prevé hacerlo esta semana.

«Gran noticia: ¡Por fin! CNE acaba de reconocer personería Jurídica al Pacto Histórico. Polo, UP y PC (Partido Comunista) se pudieron fusionar. Lo malo: Colombia Humana sigue siendo partido por fuera del Pacto pero pueden hacer coalición. Mañana se inscriben las listas», expresó el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes de este movimiento.

Por otra parte, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, admitió a finales de octubre una demanda que busca anular la personería jurídica del Pacto Histórico ante supuestas inconsistencias en la unificación de estos partidos que están bajo investigación por presuntos gastos irregulares en la campaña para las elecciones regionales de 2023.

Estos tres partidos están siendo investigados por presuntas inconsistencias en los reportes financieros de la campaña para las elecciones municipales de 2023. EFE

