Autoridades mexicanas detienen a nueve personas en el estado de Michoacán

2 minutos

Ciudad de México, 31 dic (EFE).- Autoridades de seguridad de México detuvieron a nueve personas, aseguraron vehículos y armamento en distintos municipios del estado de Michoacán (oeste).

La operación, enmarcada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizó durante patrullajes en huertas de aguacate, con el fin de “brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios”, señaló un comunicado.

Los detenidos, en las localidades de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público que determinarán su situación jurídica.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según datos del Gobierno, del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, han sido detenidas 287 personas, se han asegurado 150 armas de fuego, 11.663 cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

Así mismo, se han incautado 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28.800 litros y 15.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, se han desmantelado 18 campamentos y se han inhabilitado 43 tomas clandestinas. EFE

