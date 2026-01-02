Autoridades sanitarias detectan primer caso de gusano barrenador en el Estado de México

3 minutos

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- Autoridades confirmaron este jueves el primer caso de gusano barrenador en el central Estado de México, tras detectar una “gusanera” en una cabra y emitir una alerta sanitaria para reforzar la vigilancia en unidades de producción pecuaria.

La Secretaría del Campo estatal informó que la larva fue localizada, en el municipio de Tlatlaya, en la región sur mexiquense, en una herida que no recibió atención oportuna, un factor que favorece la infestación.

El caso fue corroborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Como mecanismo de protección al contagio, las autoridades insistieron en la revisión diaria del ganado, el lavado y desinfección de lesiones, y el uso de polvos curativos y preventivos.

El Gobierno estatal añadió que, junto con instancias federales y organizaciones ganaderas, realiza una búsqueda activa de posibles casos sospechosos, aunque la alerta se mantiene en fase preventiva y, adelantó que, en los próximos días prevén una reunión con alcaldes y productores del sur del Estado de México para fortalecer la estrategia de atención y difusión en la región del centro del país.

Senasica ha llamado a los productores a cortar el ciclo de la plaga con medidas básicas de manejo sanitario, bajo el lema “Sin heridas no hay gusaneras’, al enfatizar la atención inmediata de lesiones y el reporte temprano de casos.

Hasta ahora en México suman más de 410 los casos activos de gusano barrenador en ganado bovino, siendo el sur del país el más afectado, con estados como Oaxaca que suman 168 casos.

Recientemente también se identificó un caso en el norteño estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, lo que demuestra que la plaga se extiende desde el sur y hasta el norte del país, al tiempo que el Gobierno mexicano advierte que ha atendido los casos de «manera oportuna».

Desde noviembre de 2024, Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de importaciones de ganado vivo desde México por la amenaza de esta plaga, una decisión que la autoridad mexicana calificó como “unilateral” y que según productores ha causado un daño por más de 800 millones de dólares en poco más de un año.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional. EFE

jsm/rrt