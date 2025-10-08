Avanza en Chile el proyecto de ley para proteger a los defensores del medioambiente

3 minutos

Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medioambiente, a un mes de cumplirse un año de la desaparición de la ecologista mapuche Julia Chuñil.

Con 70 votos a favor, 35 en contra y 14 abstenciones, la propuesta establece por primera vez en Chile medidas específicas destinadas a la protección y sanción frente a las agresiones que sufren los defensores ambientales.

Según el último informe de Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra 47 defensores del medioambiente y las agresiones físicas se triplicaron en un año. Las mujeres concentraron el 70 % de los casos documentados y solo un 2 % obtuvo algún resultado judicial favorable, «lo que revela una grave situación de impunidad estructural», señalan desde la organización, una de las impulsoras del proyecto.

«Esta votación marca un antes y un después en la protección de quienes arriesgan su vida por cuidar los territorios y la naturaleza en Chile. Es un hecho histórico que viene a saldar la deuda que el Estado tiene con quienes defendemos los territorios, los bienes comunes y el ambiente”, señaló su portavoz, Sebastián Benfeld, en un comunicado.

El proyecto aprobado en su primer trámite también ordena al Estado adoptar medidas de coordinación interinstitucional para garantizar un entorno seguro y libre de violencia para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales.

El 8 de noviembre se cumple un año de la desaparición de Julia Chuñil en Máfil, a unos 800 kilómetros al sur de la capital chilena, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas, según su familia, que ha denunciado en varias ocasiones la lentitud y el trato recibido por parte de la Justicia.

La semana pasada, en la que se conocieron nuevos detalles del caso, la portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, instó a la Fiscalía a aclarar una filtración a la prensa en la que un vecino investigado en la causa habría asegurado que Chuñil fue quemada, lo que para el Ministerio Público podría ser un indicio de conocimiento o participación en los hechos.

«El caso de Chuñil remeció al país y evidenció la desprotección en que viven quienes defienden la naturaleza. Hoy el Congreso da una señal clara: defender la vida no puede seguir costando la vida. Esta ley nace del dolor y la perseverancia de muchas comunidades», añadió Benfeld.

El proyecto de ley forma parte de las labores pendientes por parte del Estado chileno para implementar las responsabilidades que emanan del Acuerdo de Escazú, pionero en el mundo en buscar la protección de activistas medioambientales y ratificado en 2022 por el presidente chileno, Gabriel Boric, apenas tres meses después de su llegada al poder.

«El Congreso comenzó este periodo ratificando Escazú y lo cierra cumpliéndolo –concluyeron desde la agrupación. Con esta ley, Chile da un paso concreto hacia la justicia ambiental y hacia un Estado que protege, en lugar de perseguir, a quienes cuidan la vida». EFE

mfm/acm