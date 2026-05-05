Ayuso advierte de que en México y en España está muriendo la democracia

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Ciudad de México, 5 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió este martes a estudiantes y líderes empresariales en Ciudad de México de que «las cadenas del socialismo» están provocando la muerte de la democracia en México y en España.

«Así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México, así es como está pasando en España, exactamente de la misma manera», dijo la dirigente regional en una conferencia en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego.

En su intervención, Ayuso señaló al partido oficialista mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como responsable de esta decadencia en el país norteamericano. EFE

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