Azerbaiyán pide cadena perpetua para filántropo armenio y exdirigente karabají Vardanyán

2 minutos

Tiflis, 18 dic (EFE).- La Fiscalía azerbaiyana ha solicitado cadena perpetua para el filántropo armenio y exprimer ministro de Nagorno Karabaj, Rubén Vardanyán, retenido desde hace más de dos años en Azerbaiyán, informó este jueves la prensa local.

Según la agencia APA, Vardanyán está acusado, entre otros cargos, de financiar el terrorismo, crear grupos armados ilegales y cruzar ilegalmente la frontera azerbaiyana.

El propio político calificó el juicio en su contra de una «farsa» a través de un mensaje publicado por su familia en Telegram.

«El proceso que se está llevando a cabo en Bakú no cumple con los estándares básicos de un juicio justo y, por lo tanto, no puede considerarse un juicio en el verdadero sentido de la palabra», reza el mensaje de Vardanyán.

El mecenas, que se puso al frente del gobierno de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj en noviembre de 2022, aseguró que no se arrepienta de nada.

«Artsaj (nombre armenio de la región de Nagorno Karabaj) existió, existe y existirá independientemente de los intentos de reescribir la historia o imponer una interpretación diferente de los acontecimientos», insistió.

La república de Nagorno Karabaj, creada en 1991 tras un referéndum apoyado por el 99,98 % de la población, fue disuelva el 1 de enero de 2024 por un decreto de su último presidente, Samvel Shajramanián, que tomó esa decisión tras una operación militar de Azerbaiyán en la región.

Shajramanián firmó el documento el 28 de septiembre de 2023, cuando apenas llevaba 18 días en el cargo del presidente de Nagorno Karabaj.

Vardanyán aseguró en su mensaje que no le da miedo morir en la cárcel azerbaiyana, porque «lo que da miedo no es la muerte sino la indiferencia (…) que nos destruye por dentro».

Amnistía Internacional (AI) pidió en el pasado a la comunidad internacional más atención hacia el juicio contra Vardanyán en Azerbaiyán.

Según la ONG, las autoridades azerbaiyanas afirman que llevaron a Vardanyán a juicio para que rinda cuentas «por los crímenes de los que lo acusan».

«Pero al negarle el derecho a un juicio justo, están haciendo exactamente lo contrario a la justicia», aseguró AI.

Según el mecenas, cuya liberación fue exigida por varias personalidades del mundo de la cultura y los negocios, el proceso judicial en Bakú es un intento de castigar a todas las personas que querían ayudar a Nagorno Karabaj y su población armenia.

mv-mos/ajs