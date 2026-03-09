Bélgica investiga una explosión sin heridos delante de una sinagoga

(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior)

Bruselas, 9 mar (EFE).- Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes delante de una sinagoga en la ciudad belga de Lieja (sureste), que el ministro del Interior, Bernard Quintin, ha calificado como «un acto abyecto de antisemitismo».

La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, Willy Demeyer, quien indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos en edificios cercanos.

«No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad», declaró el alcalde.

Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía. EFE

