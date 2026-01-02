Bélgica recibe a cuatro heridos del incendio en Suiza para recibir tratamiento

2 minutos

Bruselas, 2 ene (EFE).- Bélgica recibirá este viernes a cuatro personas heridas durante el incendio de Nochevieja en un bar de la localidad de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, que ha causado al menos 40 muertos y 115 heridos según las últimas informaciones oficiales.

«Estamos listos para ayudar a la población suiza tras el trágico y fatal incendio de Nochevieja. Las primeras evacuaciones de pacientes heridos se realizarán esta mañana», dijo el ministro de Defensa belga, Theo Francken, a través de un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la oficina del ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, confirmó este viernes a medios belgas que se trata de cuatro jóvenes que serán atendidos en centros especializados de quemados.

Bélgica se ha ofrecido a recibir a cinco pacientes con quemaduras graves y dos pacientes que requieran cuidados intermedios, así como a enviar un equipo de apoyo especializado con «un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeras especializadas en quemaduras graves», según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, el jueves por la noche.

Se desconoce por el momento la existencia de víctimas belgas en el incendio, según medios locales.

Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana se tornó en tragedia este jueves poco después de la medianoche cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos, causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE. EFE

