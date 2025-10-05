Bad Bunny responde a la polémica por la Super Bowl: «Nuestra huella no la podrán borrar»

2 minutos

Nueva York, 5 oct (EFE).- El músico puertorriqueño Bad Bunny respondió a la polémica entre facciones conservadoras por ser el encargado de amenizar el descanso de la próxima Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, y recordó que la herencia hispana del país «nadie la podrá sacar o borrar».

Lo hizo con sorna el sábado por la noche en un monólogo en el popular programa de televisión Saturday Night Live (SNL).

Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, fue la estrella invitada anoche al popular SNL y aprovechó su monólogo, mayormente en inglés, para con sarcasmos asegurar que su participación en la Super Bowl «tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News».

La cadena Fox se ha sumado a otras voces conservadoras que critican la elección para la Super Bowl del boricua, crítico con la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

Bad Bunny, que recordó que lleva unos meses muy intensos de conciertos, pasó al español para decir lo siguiente sobre su próxima actuación en la Super Bowl: «Más que un logro mío, es un logro de todos (los latinos), demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar».

«Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)», añadió el artista, que protagonizó en SNL varios sketchs, entre ellos una adaptación de la famosa serie infantil mexicana «El Chavo del Ocho».

Varias voces conservadoras han criticado e incluso han pedido boicotear la Super Bowl del próximo febrero, que se celebrará en Santa Clara (California), por la elección del famoso reguetonero puertorriqueño.

El artista no ha ocultado su oposición a Trump e incluso ha rechazado actuar en EE.UU. debido al miedo a que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) haga redadas indiscriminadas en sus conciertos. EFE

