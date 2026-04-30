Banco central de Colombia, en disputa con el Gobierno, mantiene tasa de interés en 11,25 %

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Bogotá, 30 abr (EFE).- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió este jueves mantener la tasa básica de interés en el 11,25 %, una medida que -aunque es de carácter técnico- puede aliviar las tensiones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que reclama una bajada de los tipos.

«Si bien los miembros de la Junta Directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés, en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura», manifestó el banco central en un comunicado.

Al tomar la decisión de mantener inalterados los intereses, el Banco de la República tuvo en cuenta no solo el comportamiento de la inflación en marzo, que fue del 5,6 %, sino también el dinamismo de la economía y del mercado laboral, que pueden ser impactados por el alza de los tipos.

«Las expectativas de inflación a plazos de un año o más se redujeron, pero aquellas obtenidas de las encuestas para fin de 2026 volvieron a aumentar», señaló la entidad.

De igual forma, el documento manifestó que indicadores como la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior «apuntan a que el crecimiento de la economía en el primer trimestre superaría el registrado en el último trimestre de 2025».

«El mercado laboral se mantiene dinámico, con niveles de desempleo históricamente bajos y tendencias crecientes en el empleo asalariado», indicó el emisor.

La reunión para decidir el rumbo de los intereses se dio en medio de tensiones con el Gobierno de Petro, que acusa al Banco de la República de frenar el crecimiento económico del país y perjudicar a los más pobres con su política monetaria restrictiva.

La tasa básica de interés estuvo en el 9,25 % desde junio de 2025 hasta enero pasado, cuando el banco central la subió al 10,25 %, por las presiones inflacionarias, y en marzo la elevó al 11,25 %, decisión que provocó una crisis con el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, se retiró de la tensa reunión del 31 de marzo, por desacuerdos con los demás miembros.

Sin embargo, este jueves Ávila volvió a ocupar su asiento en la sesión que decidió por unanimidad mantener los tipos en el 11,25 %, aunque las proyecciones del mercado apuntaban a un nuevo aumento, de al menos 50 puntos básicos.

En medio de la disputa con el banco central, Petro convocó para este 1 de mayo, Día del Trabajo, manifestaciones en todas las plazas del país «contra el alza de la tasa de interés» y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso. EFE

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