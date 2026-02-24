Bancolombia desactiva sus canales físicos y digitales por una contingencia tecnológica

Bogotá, 23 feb (EFE).- Bancolombia, el banco más grande de Colombia con más de 15 millones de clientes y activos cercanos a 87.000 millones de dólares, interrumpió este lunes temporalmente sus canales digitales y físicos debido a ajustes en sus sistemas por una «contingencia tecnológica» que afectó a millones de usuarios y motivó miles de quejas en redes sociales.

«Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando», señaló la entidad en un pronunciamiento sin precisar un plazo para la normalización total.

Clientes de la entidad reportaron desde primeras horas de este lunes dificultades para ingresar a la aplicación móvil, realizar transferencias, consultar saldos o efectuar pagos electrónicos.

Las quejas se multiplicaron en plataformas como X y Facebook, donde usuarios expresaron su frustración porque la falla ocurrió en un día hábil, cuando muchas operaciones cotidianas dependen de la banca digital.

En un segundo comunicado, el banco indicó que evaluará el impacto de la contingencia y realizará compensaciones automáticas «de ser necesario y cuando corresponda» para los clientes que resultaron perjudicados por la falla.

Bancolombia aclaró que la situación fue causada por un incidente técnico mientras se ejecutaban procesos de mantenimiento tecnológico y que no se trató de un problema de seguridad informática ni de una afectación a los recursos de los usuarios.

La interrupción de los servicios cobra relevancia por tratarse de la principal entidad bancaria del país por tamaño, número de clientes y volumen de activos en un contexto en el que la digitalización de los servicios financieros ha ampliado la dependencia de plataformas electrónicas para la mayoría de transacciones. EFE

