Baréin denuncia el lanzamiento de drones desde Irak contra su territorio

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Manama, 13 abr (EFE).- Baréin denunció este lunes los «continuos ataques con drones lanzados desde Irak hacia su territorio y a otros países del golfo Pérsico, poco después de que el Ejército bareiní anunciara haber interceptado siete aviones no tripulados en su espacio aéreo en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores bareiní dijo en un comunicado que convocó al encargado de negocios de la embajada de Irak en Manama, Ahmed Ismail, para transmitirle «la condena inequívoca y la enérgica denuncia del Reino de Baréin por los continuos ataques con drones lanzados desde territorio iraquí».

Estos ataques, según la nota, fueron disparados contra su suelo y contra otros países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la alianza política y económica conformada por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Omán, Kuwait y Baréin y cuyos territorios han sido objeto de ataque desde el estallido de la guerra en Irán.

En este sentido, Exteriores bareiní resaltó «la obligación urgente y responsable de la República de Irak de abordar estas amenazas y ataques en plena conformidad con las leyes y convenciones internacionales», al tiempo que indicó que el reino «se reserva el pleno derecho a adoptar todas las precauciones y medidas necesarias».

Las Fuerzas de Defensa de Baréin afirmaron este lunes haber derribado siete drones que iban dirigidos contra su territorio en las últimas 24 horas, sin especificar desde dónde fueron lanzados, en medio del alto el fuego y las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán.

Irán no es el único que lanza drones y misiles desde el inicio de la guerra, ya que grupos armados aliados también han atacado Israel e intereses estadounidenses en Oriente Medio en defensa de la República Islámica.

El grupo chií libanés Hizbulá mantiene sus ataques contra Israel, mientras que los rebeldes hutíes del Yemen también han disparado misiles contra el Estado judío y las milicias proiraníes en Irak han lanzado proyectiles contra diferentes bases militares y sedes diplomáticas de Estados Unidos en la región.

El último ataque registrado en el golfo Pérsico fue el pasado jueves en Kuwait, una acción que provocó graves daños en un emplazamiento de la Guardia Nacional y dejó varios heridos en medio de la tregua, pero el Ministerio de Exteriores kuwaití acusó a Irán «y a sus aliados» del lanzamiento de esos proyectiles. EFE

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