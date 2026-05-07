Barco foco de hantavirus se dirige a España, mientras evacuados llegan a Europa

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El crucero afectado por un brote de hantavirus llegará a la isla canaria de Tenerife «en un plazo de tres días» y la evacuación de los pasajeros comenzará a partir del 11 de mayo, informó este miércoles el gobierno de España.

El futuro del barco MV Hondius de banderas neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo, y su inminente llegada a las islas Canarias desde Cabo Verde se produce pese a la oposición del gobierno regional del archipiélago del Atlántico.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, declaró en una rueda de prensa en Madrid que el barco llegará a Granadilla, en Tenerife.

El pasajero Ruhi Cenet, un videobloguero turco de 35 años, contó que lo que inició como un viaje idílico se volvió un caos cuando el capitán del barco anunció el 12 de abril la muerte de un pasajero.

«Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa». «No tomaron el problema lo suficientemente serio», relató Cenet a la AFP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados. El crucero, en tanto, se dirigió a Canarias.

Previamente, dos aviones despegaron de Cabo Verde con destino a Países Bajos.

Uno de ellos, con dos expasajeros del crucero, aterrizó en Ámsterdam este miércoles a las 17H47 GMT, constató la AFP.

Los servicios de emergencia de Alemania indicaron que recogieron a uno de los evacuados y lo trasladaron a un hospital de Dusseldorf.

Por su parte, una experta de la OMS señaló a la AFP que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

– Contagio antes de embarcar –

Anais Lagand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el período de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas, por lo cual el primer caso «claramente tuvo exposición antes de embarcar», y que esta estuvo «sin duda vinculada a un roedor».

El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.

El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas. Uno de los fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.

Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «El riesgo para el resto del mundo es bajo», dijo.

Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde «permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario», precisó la ministra.

Según las autoridades neerlandesas, dos expertos en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros durante el resto del viaje.

Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes. Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haberse ido del barco debido a la muerte de su marido a bordo.

Otras dos personas reciben tratamiento: una en Johannesburgo y otra en la ciudad suiza de Zúrich.

– El virus de los Andes –

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas.

Suiza confirmó asimismo que la persona ingresada en un hospital de Zúrich dio positivo a esa misma cepa.

El crucero contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus, junto con uno de los muertos y un británico que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

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