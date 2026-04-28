Bielorrusia libera en canje con Polonia a periodista Andrzej Poczobut, premio Sájarov 2025

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Moscú, 28 abr (EFE).- Las autoridades bielorrusas anunciaron este martes la liberación del periodista Andrzej Poczobut, galardonado el pasado año con el Premio Sájarov y que cumplía 8 años de cárcel.

Según informa la agencia oficial BELTA, el KGB bielorruso liberó al periodista y a otras cuatro personas en un canje con Polonia, que entregó, a su vez, a cinco individuos condenados en diferentes países de la Unión Europea.EFE

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