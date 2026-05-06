Blanca Soroa, nominada al Platino por Los Domingos’: «Vivo mi éxito con naturalidad»

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Alida Juliani

Redacción internacional, 6 may (EFE).- La actriz española Blanca Soroa llega a México con una nominación en los XIII Premios Platino a la mejor interpretación femenina por su papel en ‘Los domingos’, y lo hace «emocionada» y en medio de sus estudios de bachillerato con los exámenes finales por delante, que la tienen totalmente absorbida.

Atiende a EFE por teléfono, en medio de esa entrega educativa fundamental para ella y ya casi convencida, no lo estaba tanto al principio, de que la cinta a la que se presentó en un casting en el colegio haya llegado a donde lo ha hecho, con premios internacionales para su guión y sus actores, entre ellos, ella.

Ahora, Blanca (Getxo, País Vasco, 2008), con solo 17 años, afronta la nominación a los Platino y EFE quiso saber qué significaba para ella optar a este galardón iberoamericano.

«Me siento muy emocionada y vivo la nominación con la misma ilusión que las primeras. Tengo muchas ganas de viajar a México y disfrutar de la experiencia, independientemente del resultado», dijo de un evento al que asistirá acompañada por su madre.

La vocación espiritual en un mundo de ruido

Soroa llegará a México cuando ya se haya estrenado en ese país ‘Los domingos’, una cinta que pone sobre la mesa la vocación como monja de clausura de una de las hijas de una familia acomodada española y los momentos que enfrenta para poder cumplir sus deseos.

La película llega con varios galardones europeos, como los Goya del cine español, donde se llevó cinco galardones, o el Festival de San Sebastián, que le concedió su premio principal, la Concha de Oro, y ahora pretende cautivar al otro lado del charco.

Cuando se estrenó en México (a principios de abril) «no estaba muy pendiente», dice Soroa, que se encontraba centrada en sus estudios, aunque había recibido algunos mensajes positivos y sabía, por conocidos, «que la acogida estaba siendo buena».

La dificultad de compaginar

Soroa destacó la dificultad de compaginar su carrera como actriz con los estudios y reconoció que había sido complicado, especialmente durante el rodaje, cuando no pudo asistir al colegio durante tres meses, y también durante el estreno y la temporada de premios.

Después del éxito de ‘Los domingos’, su prioridad es terminar sus estudios, aunque después le gustaría participar en nuevos proyectos, preferiblemente con personajes diferentes al papel que le ha dado a conocer.

«Me interesan especialmente los retos que implican una gran preparación, ya sea a nivel interpretativo o en otros aspectos, como aprender un idioma, tocar un instrumento o realizar cambios físicos», dijo.

La joven actriz habla francés, inglés, castellano e italiano, y le gustaría «tener experiencias internacionales, sin cerrarse a ningún país», aunque México le resulta «especialmente atractivo».

De momento se conforma con disfrutar de la experiencia de México con naturalidad, conocer el país y compartir el viaje con su madre, asegura.

Porque llevarse el premio será una tarea complicada, ya que se enfrenta nada menos que a su compañera de reparto, Patricia López Arnaiz, que interpreta a su tía en el filme; a la argentina Dolores Fonzi, por ‘Belén’ y a la colombiana Natalia Reyes, nominada por ‘Aún es de noche en Caracas’.

‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, lidera las nominaciones de la XIII edición de los Premios Platino 2026 con 11 candidaturas, empatada con ‘Belén’.

Ambas compiten en las categorías de mejor película iberoamericana de ficción, dirección o actriz protagonista. La cinta española opta además al premio a mejor guión (de Ruiz de Azúa). EFE

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