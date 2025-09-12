Bolivia se medirá en noviembre con Corea del Sur y Japón en dos partidos amistosos

La Paz, 12 sep (EFE).- La selección de Bolivia disputará dos partidos amistosos con Corea del Sur y Japón el 14 y 18 de noviembre, respectivamente, un mes después de medirse con Rusia y Jordania, confirmó este viernes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La FBF señaló en sus redes sociales que el primer partido contra Corea del Sur se dará dentro de la fecha FIFA planificada para noviembre, como parte de la preparación de la Verde «con miras al repechaje a disputarse en marzo del próximo año».

«Corea del Sur, selección mundialista, rival con el que La Verde ya se enfrentó en (el Mundial de) Estados Unidos 1994», recordó la federación.

El segundo encuentro amistoso será el próximo 18 de noviembre contra Japón «en el imponente National Stadium de Tokio, por la Kirin Challenge Cup 2025», según la entidad.

«Será otro enfrentamiento fundamental en la preparación de nuestra selección rumbo al repechaje de marzo de 2026, La Verde cierra el año jugando una vez más frente a un rival de nivel mundial», agregó la FBF.

Corea del Sur y Japón ya están clasificados para el Mundial del próximo año.

Un mes antes de medirse con las selecciones asiáticas, Bolivia disputará otros dos partidos amistosos, el 10 de octubre contra Jordania en Turquía y el 14 ante Rusia en Moscú.

Bolivia accedió el martes a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La selección comandada por el boliviano Óscar Villegas acabó séptima en la clasificación con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar con 18 unidades tras caer por goleada a domicilio por 3-6 ante Colombia.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf. EFE

