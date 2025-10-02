Boluarte designa nuevo ministro de Justicia de Perú tras la dimisión de polémico antecesor

Lima, 2 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, designó este jueves al abogado Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció dos días antes de que el Congreso vote una moción de censura en su contra.

En una breve ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima ante el gabinete de ministros en pleno, Boluarte aceptó la renuncia de Santiváñez y luego tomó juramento a Cavero Solano.

Juan José Santiváñez envió este miércoles una carta a Boluarte en la que señaló que dimitía al cargo por «el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026».

El hasta entonces ministro comunicó su decisión antes de que se cumpla el plazo máximo, fijado para el próximo lunes 13, para que autoridades con cargos vigentes, como ministros y alcaldes, renuncien si desean presentarse a las elecciones para la Presidencia y el Congreso bicameral peruano.

Este mismo miércoles, el Congreso había informado que el próximo viernes iba a debatir y votar una nueva moción de censura presentada en su contra por parlamentarios izquierdistas y ultraconservadores tras la difusión de unos audios que lo vinculan con un presunto caso de tráfico de influencias.

Santiváñez había asumido el Ministerio de Justicia hace menos de dos meses, en medio de una gran polémica y críticas de la oposición política, ya que hasta marzo pasado ocupó la cartera del Interior, pero el Congreso lo censuró por una supuesta «incapacidad» para enfrentar el incremento de la criminalidad en el país.

Considerado el ministro más influyente dentro del Gobierno de Boluarte, es conocido por haber sido abogado de policías procesados por violaciones de los derechos humanos, así como del agente Miguel Marcelo Salirrosas, que fue condenado en 2020 a 27 años de cárcel por integrar una banda criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Trujillo. EFE

