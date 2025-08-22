Boluarte dice que fallo que ordena suspender sus investigaciones es legado para democracia

Lima, 22 ago (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones abiertas en su contra por el Ministerio Público es un legado para la democracia de Perú.

Boluarte se refirió por primera vez a esta polémica sentencia publicada este martes por el TC y que ha generado reacciones a favor y en contra en el panorama político del país andino por aparentemente implicar una protección a la presidenta.

«Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias», dijo Boluarte en un acto oficial este jueves junto al Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La mandataria refirió que desde que juró como presidenta en diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha gobernado para dejar un legado de trabajo honesto, sincero y que ha permitido destrabar obras sin cometer actos de corrupción.

Este martes, el Tribunal Constitucional ordenó suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.

Del mismo modo que Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó este miércoles que este fallo protege la Presidencia y muestra que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, había excedido sus funciones.

«Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un Estado democrático, constitucional y de Derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones», dijo Arana a la agencia estatal Andina.

Por el contrario, varios partidos políticos, mayormente de izquierda, se mostraron contrarios a esta decisión del TC pues aseguran que protege a la mandataria de las numerosas investigaciones que enfrenta.

Actualmente Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso ‘Rolexgate’ por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo como relojes de alta gama.

Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.

De acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales y otros más deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganador de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año. EFE

